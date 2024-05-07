الاهلي يتقدم بثلاثية في الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بالدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة أمام نظيره الاتحاد السكندري.

ويواجه الاهلي نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الوقت الحالي على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

افتتح التهديف، وسام أبو علي في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء، فيما أضاف رضا سليم الهدف الثاني في الدقيقة 32 من صناعة وسام أبو علي.

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فيما استطاع عمر كمال عبدالواحد، أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 42 من صناعة مروان عطية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وحتى الآن يتواجد في الاهلي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.