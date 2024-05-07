عمر كمال يسجل هدفًا رائعًا لـ الاهلي في شباك الاتحاد السكندري.. فيديو

سجل عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلى هدفًا رائعًا لصالح الأحمر في شباك الاتحاد السكندرى خلال مباراة الفريقين المقامة حاليا.

ويلاقي فريق الاهلي نظيره الاتحاد السكندري حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 9 والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

وأحرز عمر كمال الهدف الثالث لصالح فريق الاهلي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى العليا لـ الهانى سليمان.

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ويتقدم المارد الأحمر على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في الشوط الأول من المباراة.

وسجل الهدف الأول لصالح الاهلي اللاعب الفلسطينى وسام أبو على فى الدقيقة 26 من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة واضحة لعمر كمال لاعب الأحمر داخل منطقة جزاء الفريق السكندرى.

وبعد مرور أقل من ثلاث دقائق، تمكن المغربى رضا سليم من إحراز الهدف الثانى لصالح الأحمر فى مرمى الهانى سليمان .