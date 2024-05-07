لن ينتظر نهائي الأبطال.. ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة مبابي

كشفت تقارير صحفية مفاجأة، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يستعد للإعلان عن صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفترة القادمة.

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية منذ قليل:” ريال مدريد يقون الآن بتجهيز إعلان خاص للإعلان عن الصفقة المنتظرة كيليان مبابي قريبًا”.

وتابعت الصحيفة:” كيليان مبابي لن يبقى في باريس سان جيرمان حتى لو وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا”.

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وأختتمت الصحيفة:” تم الكشف عن رقم قميص كيليان مبابي رفقة ريال مدريد وهو الرقم 10″.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره بايرن ميونخ، غدًا الأربعاء، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما يخوض فريق باريس سان جيرمان مواجهة مصيرية اليوم الثلاثاء، أمام دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0.