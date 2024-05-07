"الشناوي قصر في حق نفسه".. حارس الأهلي الأسبق يطالب بمشاركة شوبير في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن مصطفى شوبير يستحق أن يكون الحارس الأساسي للفريق الأحمر في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 18 مايو الحالي، على أن تقام مباراة العودة في استاد القاهرة يوم 25 من نفس الشهر.

وقال أحمد فوزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الشمس":" مصطفى شوبير يستحق أن يكون الحارس الأول للنادي الأهلي أمام الترجي التونسي، وليس محمد الشناوي".

وأوضح: "مصطفى شوبير يستحق أيضا التواجد في منتخب مصر كحارس أساسي، مع محمد الشناوي ومحمد عواد، بعدما أثبت قدرته في اللعب تحت الضغوط والمباريات الصعبة".

وأتم تصريحاته:"أرى أن الحارس الذي قصر في حق نفسه هو أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، كان يستحق أن يكون في مستوى ومكان أفضل من الحالي".