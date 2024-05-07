سيدات الأهلي يهزمن هليوبوليس في نصف نهائي دوري السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق سيدات هليوبوليس، في أول لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفات.
أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 89-45.
وشهدت المباراة سيطرة تامة من الفريق حيث انتهت الفترة الأولى بالتقدم بنتيجة 26-13، وواصلت اللاعبات تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 48-28، وقام طارق خيري المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 72-36، استمرت السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 89-45 لصالح الأهلي.
وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز في أولى مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر.