ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد فوز الاهلي على الاتحاد السكندري

يقدم موقع “كورة 365” ترتيب مسابقة الدوري المصري والهدافين بعد فوز الاهلي على نظيره الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة والمؤجلة من البطولة المحلية.

وفاز فريق الاهلي على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، برباعية مقابل هدف.

وسجل رباعية المارد الأحمر، الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ورضا سليم في الدقيقة 32، وعمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 42، ومحمود كهربا، في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

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وسجل هدف الاتحاد السكندري اللاعب بنيامين برنارد بواتينج في الدقيقة 58 من صناعة عمر طارق الوحش.

ويحتل فريق الاهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 32 نقطة محتلًا المركز الخامس.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 41 نقطة .

2- المصري 37 .

3- زد 33 .

4- إنبي 32.

5- الاتحاد السكندري 32.

6- سموحة 31.

7- الاهلي 30.

8- طلائع الجيش 28.

9- الجونة 28 .

10- سيراميكا 28 .

11- مودرن فيوتشر 26 .

12- الزمالك 24 .

13- الإسماعيلي 22.

14- بلدية المحلة 19.

15- البنك الأهلي 18.

16- المقاولون العرب 15.

17- فاركو 13.

18- الداخلية 11 .

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا.

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف.

3- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8.

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8.

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7.

5- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 7.

6- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 6.

7- كريم بامبو، البنك الأهلي، 6.

8- أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا، 6.

9- ياو أنور، البنك الأهلي، وبيرسي تاو (الاهلي) 5.

10- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 5.

11- ابراهيم عادل، بيراميدز، 5 .

12- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5.