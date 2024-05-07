الاهلي يفقد مدافعه أمام بلدية المحلة في الدوري

يفقد النادي الاهلي، خدمات مدافع فريقه الأول لكرة القدم، محمد عبدالمنعم، خلال مواجهة بلدية المحلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصل محمد عبدالمنعم، مدافع الاهلي على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الاتحاد السكندري، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبالتالي فإن عبدالمنعم سيغيب عن صفوف الاهلي أمام بلدية المحلة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، حيث أنه كان قد حصل بطاقتين صفراوين أمام إنبي والزمالك.

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وحقق الاهلي الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم السبت المقبل.

ويحتل الأحمر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة.