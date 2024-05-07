موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على الاتحاد برباعية في الدوري

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي القادمة بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وفاز فريق الاهلي على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، برباعية مقابل هدف.

وسجل رباعية المارد الأحمر، الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ورضا سليم في الدقيقة 32، وعمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 42، ومحمود كهربا، في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

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وسجل هدف الاتحاد السكندري اللاعب بنيامين برنارد بواتينج في الدقيقة 58 من صناعة عمر طارق الوحش.

موعد مباراة الاهلي القادمة

سيلاقي فريق الاهلي في مباراته القادمة نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري المصري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري،

ويحتل فريق الاهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.