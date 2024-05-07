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مبابي ضد سانشو.. تشكيل مباراة باريس وبوروسيا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي .

وأعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي تشكيل باريس لمواجهة دورتموند.

وجاء تشكيل باريس كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - نونو مينديش.

خط الوسط: زائير إمري - فابيان رويز - فيتينيا.

خط الهجوم: مبابي - ديمبيلي - رراموس.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون - ماتس هوملز - شلوتربيك - إيان ماتسين.

خط الوسط: إيمري تشان - سابيتزر - براندت.

خط الهجوم: كريم أديمي - جادون سانشو - نيكولاس فولكروج.

الجدير بالذكر، انتهت مباراة الذهاب بين باريس ودورتموند، بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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