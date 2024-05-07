مبابي ضد سانشو.. تشكيل مباراة باريس وبوروسيا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي تشكيل باريس لمواجهة دورتموند.
وجاء تشكيل باريس كالتالي:
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - نونو مينديش.
خط الوسط: زائير إمري - فابيان رويز - فيتينيا.
خط الهجوم: مبابي - ديمبيلي - رراموس.
وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:
حراسة المرمى: كوبيل.
خط الدفاع: رايرسون - ماتس هوملز - شلوتربيك - إيان ماتسين.
خط الوسط: إيمري تشان - سابيتزر - براندت.
خط الهجوم: كريم أديمي - جادون سانشو - نيكولاس فولكروج.
الجدير بالذكر، انتهت مباراة الذهاب بين باريس ودورتموند، بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد.
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