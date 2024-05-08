تيرزيتش: الحلم لم ينتهي بعد لبروسيا دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - شدد ايدن تيرزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند على ضرورة التركيز الكامل من لاعبيه على المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي تأهل لها الفريق الألماني بعد إقصاء بطل فرنسا باريس سان جيرمان بالفوز عليه ذهابا وايابا بهدف مقابل لاشىء على الرغم من صعوبة المباراة النهائية سواء امام ريال مدريد الأسباني او بايرن ميونخ الألماني طرفي مباراة الدور نصف النهائي الأخرى والتي ستحسم الطرف الثاني لنهائي دوري أبطال أوربا يوم الاول من يونيو على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال ايدن تيرزيتش عقب المباراة امام باريس سان جيرمان على ملعب حديقة المباراة والتي انتهت بفوز بروسيا دورتموند انه فخور للغاية بقيادة فريق بروسيا دورتموند للتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا مؤكدا ان حلم بروسيا دورتموند لم ينتهى بعد بل سيستكمل خلال المباراة النهائية باحراز اللقب الأوربي للمرة الثانية في تاريخ بروسيا دورتموند .

وأضاف المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند: "لو كان علي اختيار كلمة واحدة لاصف بها المشاعر التي تسيطر علي في التوقيت الحالي فهي فخور، فخور بلاعبين الفريق، فخور بزملائي في الجهاز الفني، فخور بجماهير بروسيا دورتموند الرائعة و سنواصل المسيرة في المباراة النهائية.

وقال ايدن تيرزيتش: قدمنا مباراة دفاعية قوية للغاية امام فريق منظم وقوى جدا من الناحية الهجومية وسريع جدا ومتحرك للغاية . عانينا بعض الشىء في الشوط الثاني وهذا امر طبيعي حققنا الفوز في مباراتي الدور نصف النهائي وتأهلنا إلى المباراة النهائية دون دخول اي أهداف في مرمانا …. انه امر رائع ولا يصدق .

يذكر انه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيه فريق بروسيا دورتموند الى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد عام ١٩٩٧ وحقق اللقب على حساب يوفنتوس الايطالي بالفوز بهدفين لهدف، وعام ٢٠١٢ خسر اللقب امام بايرن ميونخ الألماني.