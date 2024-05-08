المقاولون يهزم فاركو بثنائية في بطولة الجمهورية 2008

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق المقاولون العرب لـ مواليد 2008 انتصاراته بالفوز على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أحرز الأهداف أحمد عظيمة و مازن طه في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب المقاولون العرب، جاءت المباراة في الجولة قبل النهائية لبطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.



تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون 2008:



يقود فريق المقولون المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والدكتور أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

المقاولون لمواليد 2008



