ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي بايرن ميونخ مع نظيره ريال مدريد، في المباراة التى تجمع بين الفريقين بمنافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كامافينجا – توني كروس – فالفيردي – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.

ويأمل بايرن ميونخ تحقيق مفاجأة والفوز على الفريق الملكي في عقر داره وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من البطولة، وملاقاة مواطنه بوروسيا دورتموند الذي تأهل أمس على حساب باريس سان جيرمان.

على الجانب الأخر يبحث فريق ريال مدريد عن تحقيق لقبة الـ15 في دوري الأبطال واستعادة بطولته المفضلة والتي توج بها النسخة قبل الماضية، بينما يبحث البايرن عن سابع ألقابه في البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة الريال ضد البايرن عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.