المصري البورسعيدي: رابطة الأندية أخبرتنا بأحقية مشاركتنا الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث رجب عبدالقادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن أحقية النادي في التأهل الأفريقي وليس إنبي بعدما أصدر الأخير بيانا بمشاركة الفريق البترولي في الموسم المقبل.





قال عبدالقادر في تصريحات تلفزيونية : هناك لغط بسبب الحديث عن تحديد الاندية المشاركة في البطولات الافريقية بناء على ترتيب الاندية في الدور الاول وفوجئنا ببعض البيانات مذكور فيها النادي المصري وكان لازما علينا الرد.



وتابع نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي: مجلس ادارة النادي يرغب في الحفاظ على حقوق النادي المصري ولذلك قمنا بمخاطبة رابطة الاندية واخبرونا اننا الاحق في المشاركة.

وواصل: ليس انبي بناء على مواجهة الدور الاول التي حسمت لصالحنا بعد التساوي في عدد النقاط.

وأضاف: النادي المصري يحتكم في النهاية للائحة رابطة الاندية ، وجماهير النادي حساسة جدا لأي تصرف وترغب في حصول المصري لحقوقه ولذلك اذا كان لنا حق سنطالب به.

