ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره ريال مدريد، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كامافينجا – توني كروس – فالفيردي – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، دي ليخت، إيريك داير، نصير مزراوي.

خط الوسط: ليون جورتسكا، لايمر، توماس مولر.

خط الهجوم: هاري كين، جمال موسيالا، ليروي ساني.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “أليانز أرينا”.

جدير بالذكر ان فريق يال مدريد تأهل على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد التعادل 4-4 بنتيجة المباراتين، والتخطي بركلات الترجيح.

بينما بايرن ميونخ، فقد اجتاز آرسنال الإنجليزي أيضًا، عندما فاز بثلاثية مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تُذاع المباراة عبر قناتي BeinSports HD1 & BeinSports HD2.

معلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة عبر قناة BeinSports HD1.

وسيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة عبر قناة BeinSports HD2.