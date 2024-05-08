انجاز مصر بعالمية برلين 2023 للأولمبياد الخاص على مائدة اللجان الفنية بواشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل اللجان الفنية للأولمبياد الخاص الدولي اعمالها بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، حيث يمثل منطقة الشرق الاوسط وشال افريقيا كلا من الدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات.

ويشارك فى الاجتماعات لو لوريا، كريستيان غيرالت،فينيشا باولر،بريتني بيرز،جون بول،ماري ميريت، كاستر إدواردز،إديترا.



وارتكزت اجتماعات اليوم الثاني على مناقشة تعليقات الوفود على الألعاب العالمية برلين ٢٠٢٣ والنظام الجديد الذي تم تطبيقه لأول مرة في كل من ألعاب القوى والسباحة والذي نتج عنه شكوى العديد من المشاركين بأن نتيجته تم استبعاد العديد من المشاركين من المسابقات لتخطيهم الأرقام المؤهلة للمستوى المحدد لهم والسماح لهم المشاركة به.

ثم مناقشة الركائز الاساسية لمعايير التأثير الرياضي للألعاب العالمية، وهي أربع ركائز للمعايير وتهدف الى تحسين أداء اللاعبين في المسابقات، تحسين جودة المسابقات والإمكانات المتاحة بالألعاب العالمية تحسين الحصص المخصصة للبرامج، تحسين عمليات الرياضة العامة بالألعاب العالمية.

كما تم مراجعة ومناقشة الإصدار الجديدة من معايير التأثير الرياضي لرياضة ألعاب القوى والاصدار الجديد لنسخة السباحة والمبنية على الركائز التي تم ذكرها هذه النسخ الجديدة تشمل التوزيع الجديد للحصص المقررة للمناطق المختلفة في كل رياضة.

وكان اليوم الاول قد شهد مناقشة رياضتي العاب القوى والسباحة ومستوياتها والتي تم تطبيق النظام الجديد عليهما في عالمية برلين ، حيث تم مناقشة الريشة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم. كما تناولت المناقشة البروتوكول الخاص بالرياضيات الموحدة بالألعاب بما يتضمن من تقسمات ومستوبات وأفضل الطرق لتعليم البرامج وإيصال المعلومات الخاصة بالألعاب والرياضيات المختلفة لهم استنادا إلى دراسة الخبرة المكتسبة من ألعاب برلين.