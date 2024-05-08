كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز في المباراة وحسم التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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ومن المقرر أن تُلعب مباراة اليوم على ملعب برنابيو، حيث يلتقي الفريق الفائز نظيره بروسيا دورتموند الألماني، والذي تأهل لنهائي البطولة عقب الفوز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمس بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تلعب مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وأسندت قناة بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد الإسباني، للمعلقين حفيظ دراجي وحسن العيدروس.