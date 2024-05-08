وزير الرياضة يتحدث عن انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، عن انضمام محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر المقبل في شهر يونيو، لخوض منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي تصريحات إذاعية، قال صبحي إنه على تواصل مستمر مع محمد صلاح قائد منتخب مصر، مؤكدًا أنه سينضم للمعسكر المقبل في شهر يونيو.

يأتي هذا بعد غياب صلاح عن معسكر منتخب مصر الأخير في شهر مارس الماضي، والذي كان أول معسكر لـ حسام حسن بعدما تولى المهمة في قيادة الفراعنة، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الراحل عن الفراعنة بعد وداع أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي.

وخلال الفترات الأخيرة، شهدت العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح توترًا بسبب تصريحات العميد عن لاعب ليفربول إثر مغادرته معسكر منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، والذهاب لإنجلترا لتلقي العلاج بعد إصابته في مباراة غانا بدور المجموعات الإفريقي.

ويواجه المنتخب المصري في معسكر يونيو المقبل، كلًا من بوركينا فاسو في القاهرة يوم 7 يونيو، بالإضافة إلى غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويُحاول المنتخب الوطني تأجيل المباراة الثانية أمام غينيا بيساو لمدة 24 ساعة، بسبب ضيق الوقت بين المباراتين، خاصة في ظل الرحلة الطويلة والشاقة قبل المواجهة الثانية.