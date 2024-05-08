زياش يحسم موقفه من الاستمرار مع جالطة سراي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الدولي المغربي حكيم زياش، نجم جالطة سراي المعار من تشيلسي موافقته على الاستمرار مع الفريق التركي رافضا العودة إلى البلوز من جديد.





ويلعب زياش مع جالطة سراي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي، ويقدم مستوى جيد، وخاض اللاعب المغربي في 21 مباراة وأحرز 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

يملك زياش عقدا مع تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2025، لكنه لا يرغب بالعودة إلى البلوز مرة آخرى.

وأضافت التقارير أوروبية أن زياش قرر عدم العودة إلى صفوف نادي تشيلسي مرة آخرى، لأنه يريد الاستمرار مع جالطة سراي بشكل نهائي وعدم الرحيل.

أشارت التقارير إلى أنه تم تفعيل بند شراء عقده في عقد الإعارة المبرم من قبل جالطة سراي وتم إرسال خطاب رسمي لنادي تشيلسي بالإتفاق على الصفقة.

وخاض زياش مع تشيلسي في فترة ما بين 2020 حتى 2023 بعد رحيله إلى البلوز قادما من أياكس امستردام مقابل مبلغ 40 مليون يورو.

