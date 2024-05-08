ريال مدريد يمتلك الأفضلية في آخر 8 مواجهات ضد بايرن ميونخ رغم تفوق البافاري

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع صدام كروي مشتعل من العيار الثقيل يجمع بين فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ، والذي يجمعهما علي ستاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات اياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “أليانز أرينا”.

تاريخ مواجهات الريال ضد البايرن

والتقى الفريقان 27 مرة من قبل، وحسم بايرن ميونخ 12 مباراة لصالحه، مقابل 11 مواجهة للميرنجي، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

ولم ينجح بايرن ميونخ في تحقيق أي انتصار في آخر 8 مباريات له أمام ريال مدريد، حيث تلقى 6 هزائم وتعادل مرتين، وهذه هي أطول فترة بدون فوز لفريق ألماني ضد منافس.

الريال ضد البايرن

فيما تفوق الريال الفوز في آخر 4 مباريات على أرض بايرن ميونخ، 4-0 في موسم 2013-2014، و2-1 في موسم 2016-2017، و2-1 في موسم 2017- 2018، بينما تعادل فى مباراة الذهاب بنصف نهائي نسخة دوري أبطال أوروبا الحالية 2-2.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق المتأهل اليوم إلى المباراة النهائية لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني والذي تأهل على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

أنشيلوتي لم يخسر أمام بايرن ميونخ في تاريخه :



ويمتلك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رقمًا إيجابيًا في تاريخ مواجهاته ضد بايرن ميونخ الألماني، حيث لم يسبق أن خسر أمامه.

وسبق أن واجه أنشيلوتي فريق بايرن ميونخ 9 مرات في بطولات مختلفة، حيث فاز المدرب الإيطالي في 6 مباريات، وحضر التعادل في 3 لقاءات ولم يتعرض لأي هزيمة.