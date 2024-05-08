سفير مصر في تونس يستقبل بعثة منتخب جمباز الترامبولين

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، بعثة المنتخب الوطني لجمباز الترامبولين، فور وصولها إلى قرطاج الدولي للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحرص السفير ومعه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز، على استقبال بعثة المنتخب الوطني فور وصولها إلى المطار، قبل ساعات قليلة من انطلاق منافسات البطولة الأفريقية.

ووجه السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، دعوة عشاء إلى بعثة المنتخب الوطني ومسئولي الاتحاد الأفريقي للجمباز بقيادة الدكتور إيهاب أمين، مؤكدا على اهتمام السفارة المصرية بتقديم الدعم المطلوب للمنتخب خلال مشاركته في البطولة.

ومن جانبه وجه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز الشكر إلى السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، على اهتمامه باستقبال البعثة المصرية، وأيضا وفد الاتحاد الأفريقي الذي وصل إلى تونس أمس الثلاثاء.

وكان منتخب الجمباز الفني قد أنهى مؤخرا مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب، محققا كأس البطولة على مستوى الرجال والسيدات في الفردي والفرق.

وحجز المنتخب الوطني الجمباز الفني تذكرتين في أولمبياد باريس 2024، من خلال عمر العربي في منافسات الفردي رجال، وجنى محمود في الفردي سيدات.

وارتفع عدد مقاعد الجمباز المصري في أولمبياد باريس حتى الآن إلى 8 مقاعد بواقع 6 مقاعد للجمباز الإيقاعي ومقعدين للجمباز الفني، والعدد مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة.