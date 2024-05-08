ماذا قدم جوميز مع الزمالك قبل صدام نهائي الكونفدرالية.. الأرقام تجيب

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري في المغرب في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

كشف حساب جوميز مع الزمالك



مشوار جوميز مع الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية



خاض جوزيه جوميز 13 مباراة رسمية فقط مع الزمالك بواقع 7 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و5 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في 3 مباريات.

تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0.

وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي اخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.

ثم تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية قبل أن يفوز على نفس الفريق في مباراة الإياب بنتيجة 3-0، ثم حقق الفوز أمام البنك الأهلي بهدف نظيف وخسر من سموحة بنفس النتيجة في بطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة.

ووقع فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام سموحة بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن لقاء إياب نهائي كأس الكونفدرالية سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.