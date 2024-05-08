أزمة منتظرة بين أندية الدوري المصري بسبب بطولات إفريقيا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة منتظرة بين أندية الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب أسماء المتأهلين لبطولات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “هناك أزمة منتظرة بين أندية الدوري المصري وخاصة ناديي إنبي والمصري، فالفريقان أنهيا الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة لكل فريق”.

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وأضاف: “نادي إنبي أعلن أمس على أنه تأهل للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد احتلاله المركز الرابع بالتساوي مع المصري البورسعيدي، ولكن فارق الأهداف لصالحه”.

وتابع: “المصري يقول بأنه تأهل للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأنه تفوق على إنبي في الدور الأول وحقق الفوز بهدفين لهدف، في الوقت ذاته لم يخوضا مباراة الدور الثاني ليتم تحديد من المتفوق في المواجهتين”.

واختتم: “الاتحاد الإفريقي يعتمد أسماء الفرق المشاركة في بطولات إفريقيا بنهاية شهر يونيو، وقد تحدث استثناءات وتُمد حتى منتصف يوليو، ولكن لن تكون مباريات الدوري المصري قد انتهت أيضًا، وهنا سيتم اللجوء لاعتماد ننتائج الدور الأول”.