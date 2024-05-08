نجم الزمالك يحسم انتقاله إلى نادي بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير على انضمام محمد صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “عندي معلومة مؤكدة بأن محمد صبحي انضم رسميًا إلى نادي بيراميدز والأمور انتهت بعد الاتفاق على كافة التفاصيل”.

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وأضاف: “هناك رغبة متبادلة بين محمد صبحي ومسئولي الزمالك بشأن عدم تجديد عقد محمد صبحي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري”.

وتابع: “محمد صبحي تعافى نهائيًا من الإصابة التي لحقت به، واللاعب أصبح جاهزًا للمشاركة في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي”.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يومي 12 و19 مايو الجاري، في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وسبق لنادي الزمالك وأن تُوج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة من قبل عام 2019، ويُمني مسئولو الأبيض أنفسهم لتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخهم.