الزمالك يعترض على حكم تقنية الفار في نهائي الكونفدرالية.. رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - أرسلت إدارة نادي الزمالك اعتراضاً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لهما يومي 12و19 من مايو الجاري.



وجاء اعتراض نادي الزمالك مُتضمناً أن حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان المغربي وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التي من المفترض أن يحرص الاتحاد الأفريقي عليها في مناسبات حاسمة كنهائي البطولة الكونفدرالية.



وطالب نادي الزمالك في اعتراضه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في اختيار حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، حتى يتم رفع الحرج عن الُحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتي قد يشوبها عدم التوفيق أوالجدل، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

ويؤكد نادي الزمالك أنه دائما ما يشيد بنزاهة التحكيم الأفريقي الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في نجاح البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي ويثمن كونه عنصراً رئيسياً في خطة التطوير لكرة القدم في أفريقيا.

مشوار جوميز مع الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

خاض جوزيه جوميز 13 مباراة رسمية فقط مع الزمالك بواقع 7 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و5 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في 3 مباريات.



تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0.



وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي اخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.



ثم تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية قبل أن يفوز على نفس الفريق في مباراة الإياب بنتيجة 3-0، ثم حقق الفوز أمام البنك الأهلي بهدف نظيف وخسر من سموحة بنفس النتيجة في بطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة.



ووقع فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام سموحة بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مكافأت خاصة للاعبي الزمالك

حيث أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرر رصد مكافآت ضخمة وخاصة، من أجل تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية.



وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سوف يصرف مكافآت استثنائية حال تحقيق اللقب، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، بالمباراة النهائية".



في سياق متصل حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق بروكسي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 30 مايو على ستاد المقاولون العرب.