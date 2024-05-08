 تغييرات بالجملة في تشكيل الاهلي لمباراة بلدية المحلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بلدية المحلة، السبت المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق المارد الأحمر الفوز في آخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز على حساب كل من الجونة والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

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وكان كولر قد دفع في المباريات الثلاثة الماضية ببعض اللاعبين البدلاء، لعمل تدوير بين اللاعبين ولأراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين حتى لا يتعرضوا للإرهاق قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعود كولر لتشكيلته الأساسية حيث سيدفع بكل من علي معلول في الجبهة اليسرى وبيرسي تاو في مركز الجناج، على أن تشهد المباراة المقبلة مشاركة الشناوي في بعض الوقت من المباراة لتجهيزه لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضرب النادي الاهلي موعدًا مع نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تلعب يومي 18 و25 مايو الجاري.