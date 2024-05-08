تطورات إصابة كوكا وربيعة وموقفهما من مباراة الاهلي وبلدية المحلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بلدية المحلة المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إصابة الثنائي كوكا وربيعة في مباراة الأهلي التي لعبت أمس أمام الاتحاد السكندري، وانتهت بفوز الأحمر برباعية مقابل هدف.

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وجاءت إصابة كوكا عبارة عن كدمة قوية في الركبة، فيما جاءت إصابة ربيعة بكدمة أسفل كاحل القدم، حيث سيخضع الثنائي لفحص طبي لتحديد موقفهما من المباريات القادمة.

ويحقق النادي الأهلي الفوز في آخر ثلاث جولات من مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام كل من الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري.

وارتقى المارد الأحمر للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، حصدها المارد الأحمر من 14 مباراة.

وتعد مباراة بلدية المحلة هي البروفة الأخيرة للأحمر قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يومي 18 و25 مايو الجاري.