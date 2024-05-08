"اللقب سيحسم من مصر".. معين الشعباني يتحدث عن مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان المغربي، عن مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز نهضة بركان على المغرب التطواني، بنتيجة 3-2، في مباراة درامية مؤجلة من الجولة 26 بالدوري المغربي، ولعب الفريق بـ10 لاعبين من الدقيقة 36.

وقال الشعباني في تصريحات بعد المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق بالدوري المغربي: "حققنا هدفنا وهو الفوز بالنقاط الثلاثة رغم صعوبة التحضير لهذه المواجهة، وبالنسبة إلى الكونفدرالية الإفريقية، أتمنى استعادة جميع لاعبينا أمام الزمالك في الذهاب والإياب وألا تكون لدينا أي إصابة".

وأضاف: "الزمالك يعتبر من الأندية الكبيرة ونفس الشيء بالنسبة لفريقنا الذي تعود على التواجد في هذه المناسبات في السنوات الماضية، يجب التحضير جيدا لهذه المواجهة، ونهضة بركان سيكون حاضرا في الموعد واللقب بالتأكيد سيتم حسمه في مصر".

اقرأ أيضًا:

الزمالك يبدأ الاستعداد لنهائي الكونفدرالية غدا

الخليج 365 يكشف موقف ثنائي نهضة بركان من مباراة الزمالك