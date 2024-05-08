"حسين لبيب أكدها".. شوبير يعلن توقيع لاعب الزمالك لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، توقيع محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى نادي بيراميدز، للرحيل إليه خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد صبحي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل مجانا، دون استفادة النادي الأبيض.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "محمد صبحي حارس الزمالك انتظم في التدريبات الجماعية، وهو أمر جيد للجماهير البيضاء، خاصة وأنه اقترب من السفر مع الفريق إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان".

أضاف: "عندي معلومة أنا قلتها من زمان، وأحد الأشخاص أمس أكدهالي، أن محمد صبحي، حارس الزمالك، مخلص كل شيء مع نادي بيراميدز، للانتقال إليه بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة وأن عقده ينتهي مع الأبيض".

وأتم تصريحاته: "والدليل على ذلك، لما خرج حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بتصريحات وأكد على استمرار محمد عواد وأحمد سيد زيزو، ضمن صفوف الفريق، ولم يذكر اسم محمد صبحي، ليصبح على خطوات من الرحيل".

اقرأ أيضا:

"المدرج نضف".. ميدو يكشف كواليس عودة الجماهير ويوجه رسالة نارية

"لابد من وقفة".. متحدث الزمالك يكشف مفاجأة كارثية بشأن إيقاف القيد

"بمباركة جوميز".. سامسون يوافق على طلبات الزمالك من أجل البقاء