"الحكام نفس جنسية المدرب".. بيان عاجل واحتجاج من الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل نادي الزمالك اعتراضا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للاحتجاج على تعيين حكام مواجهتي الذهاب والعودة أمام نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأصدر بيان يوضح فيه الأسباب.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالي: "أرسلت إدارة نادي الزمالك اعتراضاً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لها يومي 12 و 19 من مايو الجاري".

وأضاف: "جاء اعتراض نادي الزمالك مُتضمناً أن حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان المغربي وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التي من المفترض أن يحرص الاتحاد الأفريقي عليها في مناسبات حاسمة كنهائي البطولة الكونفدرالية".

وأوضح: "وطالب نادي الزمالك في اعتراضه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في اختيار حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، حتى يتم رفع الحرج عن الُحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتي قد يشوبها عدم التوفيق أو الجدل، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب".

وأتم تصريحاته: "ويؤكد نادي الزمالك أنه دائما ما يشيد بنزاهة التحكيم الأفريقي الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في نجاح البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي ويثمن كونه عنصراً رئيسياً في خطة التطوير لكرة القدم في أفريقيا".

اقرأ أيضا:

"حسين لبيب أكدها".. شوبير يعلن توقيع لاعب الزمالك لبيراميدز

"المدرج نضف".. ميدو يكشف كواليس عودة الجماهير ويوجه رسالة نارية

"لابد من وقفة".. متحدث الزمالك يكشف مفاجأة كارثية بشأن إيقاف القيد