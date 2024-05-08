سموحة بين الاستقرار وإسقاط نظام الإدارة

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش نادى سموحة حالة حرجة بسبب الاوضاع داخل مجلس الادارة حيث أن هناك فريقين داخل المجلس إحداهما يدعو إلى إسقاط النظام والاطاحة برئيس النادى بعيدا عن أسوار سموحة وفريق آخر يدعو الى إستقرار الاوضاع ومتابعة مصالح أعضاء الجمعية العمومية

فلقد فوجىء أعضاء النادى اليوم بتقديم أحمد عجلان عضو مجلس الادارة إستقالته بدعوى أنه يريد تطبيق القانون على المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة وعزله من منصبه أسوة بما تعرض له من قبل وتم عزله خلال هذا المجلس وذلك بموجب الحكم الصادر ضد رئيس النادى بالحبس ٣ شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة ١٥٠ ألف جنيه فى دعوى السب والقذف التى أقامها أشرف مختار عضو مجلس الادارة ضد الرئيس النادى

فى المقابل تضامن كل من الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس النادى ورامى فتح الله والدكتورة ماهينور سامح على موقف واحد وهو الحفاظ على إستقرار النادى وعدم الانخراط فى الملاحقات القانونية التى بدورها تعطل مسيرة النادى تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والتى طالبهم جميعا فى أجتماعه مع مجلس الادارة بأن الدولة تسعى الى الاستقرار بالاندية مراعاة لمصالح أعضاء الجمعية العمومية

وعلمت الخليج 365 أن هناك إجتماع لمجلس ادارة النادى غدا لمناقشة جدول أعمال المجلس والذى لن يتخلله وجود طلب لعضو المجلس أشرف مختار عضو مجلس الادارة بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة لعزل رئيس النادى كما يردد البعض وذلك لأن هناك ٣٠ يوم متبقية لحين إستلامه الصيغة التنفيذية للحكم