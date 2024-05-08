إدارة برشلونة تطرد نجم الفريق لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، في الاستغناء عن أحد نجوم البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إدارة الفريق الكتالوني، تفكر في الاستغناء عن خدمات نجمها البرازيلي رافينيا، من أجل الاستفادة من أموال التي ستجنيها من بيعه.

وأضافت الصحيفة، أن الفريق الكتالوني يرغب في بيع رافينيا، من أجل الحصول على مبلغ مالي لا يقل عن 60 مليون يورو، وذلك من أجل إبرام صفقات جديدة، تلبي حاجات الفريق خلال الموسم القادم.

وفي صيف عام 2022، انضم النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف الفريق الكتالوني، قادمًا من ليدز يونايتد، وشارك هذا الموسم مع الفريق الكتالوني، في 35 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 9 أهداف، فيما صنع 12 آخرين.