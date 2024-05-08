ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين فريقي بايرن ميونخ وريال مدريد، والتي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي.

وتقام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بملعب أليانز أرينا مساء الثلاثاء الماضية، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكلًا منهما، أحرز فينيسيوس جونيور هدفي ريال مدريد، بينما جاءت أهداف بايرن ميونخ عن طريق سانيه وهاري كين.

قائمة غيابات بايرن ميونخ عن مواجهة ريال مدريد الليلة

بونا سار عدم الجاهزية

ساشا بوي إصابة فى الركبة

ماتياس دي ليخت إصابة فى الركبة

رافائيل جيريرو إصابة في الكاحل

إريك داير إصابة فى الرأس

طارق بوخمان عدم الجاهزية

كينجسلي كومان إصابة فى الركبة

تاريخ مواجهات الريال ضد البايرن

والتقى الفريقان 27 مرة من قبل، وحسم بايرن ميونخ 12 مباراة لصالحه، مقابل 11 مواجهة للميرنجي، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

ولم ينجح بايرن ميونخ في تحقيق أي انتصار في آخر 8 مباريات له أمام ريال مدريد، حيث تلقى 6 هزائم وتعادل مرتين، وهذه هي أطول فترة بدون فوز لفريق ألماني ضد منافس.