رئيس بيراميدز يحضر نهائي كأس مصر للكرة النسائية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على حضور مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم النسائية والتي استضافها نادي بيراميدز على ملعبه وجمعت بين فريقي توت ووادي دجلة.

وتواجد رئيس بيراميدز في مقصورة الاستاد لحضور اللقاء والترحيب بالضيوف، والذين كان على رأسهم الدكتور عصام سراج مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمسئولة عن الكرة النسائية، والسيد محمد وصفي الرئيس التنفيذي لشركة right to dream Egypt ونادي توت، والسفير الفرنسي بالقاهرة.

بلاتي توريه يغيب عن مباراة بيراميدز والمصري

على جانب آخر يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توريه في مواجهة المصري في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري.

وحصل بلاتي توريه على بطاقة صفراء في اللقاء الأخير أمام فيوتشر وهو الثالث للاعب يغيب بسببه عن اللقاء المقبل.