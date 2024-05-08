حقيقة مفاوضات الاهلي لضم النني في الميركاتو الصيفي

حسم مسئولو النادي الاهلي موقفهم من ضم محمد النني في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة في الوقت الذي لا يشارك فيه نجم الأرسنال مع فريقه الحالي.

ويضم المارد الأحمر بين صفوفه عدد كبير من لاعبي الوسط المميزين كمروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا، وأليو ديانج.

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وأبلغ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي بالمراكز التي يحتاج إلى تدعيمها في الميركاتو الصيفي المقبل، والتي لم يكن من بينها لاعب الوسط الدفاعي.

ولم يتفاوض مسئولو الفريق الأحمر مع محمد النني، خاصة في ظل تمسك اللاعب باستكمال رحلته الاحترافية، وتجديد عقده مع أرسنال الفترة الماضية لعدة مواسم إضافية.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره بلدية المحلة السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، على أن تكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يومي 18 و25 مايو الجاري