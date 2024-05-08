موقف سالم الدوسري من المشاركة أمام النصر في نهائي كأس الملك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، موقف نجم نادي الهلال، سالم الدوسري، من المشاركة أمام النصر في نهائي كأس الملك.

وكان سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، أمام فريق العين الإماراتي، خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويخضع لبرنامج بدني وتأهيلي لـ 5 أسابيع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الجزيرة، فإن قائد نادي الهلال، يخضع حالياً لبرنامج علاجي مكثف خلال الفترة الحالية للحاق بمواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ويتابع الجهاز الطبي لنادي الهلال، حالة سالم الدوسري، أول بأول من أجل جاهزيته لمواجهة النصر، والذي من المقرر إقامته في نهاية الشهر الجاري.

وحقق نادي الهلال، الاثنين الماضي، فوزًا هامًا على نظيره الاهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن لكرة القدم.

ويسعى “الزعيم” لحسم بطولة الدوري المحلي في المواجهة المقبلة بشكل رسمي.