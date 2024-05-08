بايرن ميونيخ يهدد ريال مدريد بـ"كابتشينو هاري كاين"!

الرياص - اسماء السيد - مدريد : دعا مدرب بايرن ميونيخ توماس توخل المهاجم الانكليزي هاري كاين لقيادة العملاق البافاري على حساب ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه كشف في الوقت عينه ولع قائد منتخب "الأسود الثلاثة" بتناول الكابوتشينو، وذلك على هامش لقاء الاياب في نصف النهائي الاربعاء، فهل يكون مشروب كاين المفضل سبباً في رفع درجة تركيزه الهجومي والتهديفي؟ بالطبع هذا ما لا يتمناع عشاق ريال مدريد في موقعة الليلة الواعدة بأعلى درجات الإثارة.

عملاق تهديفي بلا بطولات !

وسجل مهاجم توتنهام الانكليزي سابقا 44 هدفا في 44 مباراة هذا الموسم، في عامه الاول مع النادي البافاري في مختلف المسابقات.

ونجح كاين الذي لم يحرز بعد اي لقب في مسيرته في تسجيل هدف من ركلة جزاء في لقاء الذهاب الذي انتهى 2 - 2 في ميونيخ الاسبوع الماضي لتبقى المواجهة مفتوحة بين بايرن المتوج باللقب القاري ست مرات امام مضيفه ريال مدريد حامل الرقم القياسي بـ 14 لقبًا قياسيًا في سانتياغو برنبايو.

وقال توخل في مؤتمره الصحافي "كنا نعرف اننا سنحصل على شخصية كبيرة داخل غرفة الملابس، إضافة الى قدرته على التسجيل والتحرّك والتعامل مع الضغط".

مدمن الكابتشينو

وتابع "كان قائدا لتوتنهام وهو قائد منتخب إنكلترا. جلب كل شيء نطمح اليه، وآمل في ان يتمكن من إثبات هذه النقطة وتقديم أداء جيد".

وعرّج توخل عند سؤاله عن الشيء الذي تفاجأ به في شخصية كاين الذي يتصدر ترتيب هدّافي دوري الابطال بثمانية أهداف بالتساوي مع نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي. أجاب مازحاً "كمية الكابتشينو التي يشربها يومياً، هذا أمر مضحك".