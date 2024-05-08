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الحكم مارسينياك تميمة "نحس" لريال مدريد قبل صدام الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الحكم البولندي سيمون مارسينياك لإدارة مواجهة الإياب بين وبايرن ميونخ، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي .

 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أسند المهمة التحكيمية لمباراة ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

 

ويبلغ الحكم البولندي سيمون مارسينياك من العمر 43 عامًا وهو أحد أكثر الحكام خبرة دولية وقد أدار نهائي النسخة الأخيرة من دوري الأبطال بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي، ونهائي مونديال قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

 

ولكن يُمثل مارسينياك تميمة سوء بالنسبة لفريق ريال مدريد، حيث سبق وأن أدار 7 مباريات لريال مدريد، حقق خلال الفريق الملكي، الفوز في مباراتين فقط، مقابل تعادلين، وتلقي الهزيمة علي يده في ثلاث مباريات.

وكانت أبرز هزائم ريال مدريد مع مارسينياك ، عندما سقط في فخ الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

 

وجاءت أبرز نتائج ريال مدريد مع الحكم البولندي كالتالي:

ريال مدريد ضد روما إياب دور الـ 16 – دوري أبطال أوروبا 2015/2016   انتهت بنتيجة  2/0.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند: دور  المجموعات – دوري أبطال أوروبا 2016/2017  انتهت بنتيجة  2/2

ريال مدريد ضد توتنهام: دور المجموعات – دوري أبطال أوروبا 2017/2018  انتهت بنتيجة  1/1.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد نهائي السوبر الأوروبي 2018    انتهت بنتيجة   2/4.

ريال مدريد ضد شريف تيراسبول دور المجموعات – دوري أبطال أوروبا 2021/2022    انتهت بنتيجة  3/0.

ريال مدريد ضد : إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023  انتهت بنتيجة 2/3.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي: إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023   انتهت بنتيجة  0/4.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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