كيشو يواجه بطل بلغاريا وسمر حمزة ضد بطلة منغوليا ببطولة العالم للمصارعة المؤهلة للأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم اليوم الأربعاء الاجتماع الفني وقرعة البطولة العالمية للمصارعة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستنطلق غدًا في العاصمة التركية إسطنبول بمشاركة ثنائي منتخب مصر محمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة .

وأسفرت قرعه البطولة عن وقوع بطلنا محمد إبراهيم كيشو في مواجهة بطل بلغاري في دور ال 32 ، بينما تواجه سمر حمزة بطلة منغوليا في دور ال16.

وتنطلق منافسات المصارعة الرومانية غدا الخميس بينما تنطلق منافسات المصارعة النسائية بعد غد الجمعة.

من جانبه أكد اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أن الاتحاد كان حريص بشكل كبير على توفير كافة الامكانات للثنائي الأولمبي من أجل خطف تذكرة التأهل لأولمبياد باريس من خلال بطولة العالم والتي تعد آخر محطات التأهل للأولمبياد في رياضة المصارعة.

واعرب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة عن ثقته الكبيرة واعضاء المجلس في قدرة الثنائي كيشو وحمزة في التأهل للأولمبياد مجددا وتقديم أداء مميز في بطولة العالم قبل المشاركة في باريس.

وكان فراعنة المصارعة قد حجزوا حتى الآن 10 بطاقات إلى أولمبياد باريس منها 5 بطاقات في المصارعة الرومانية عن طريق كل من: مؤمن صبري ومحمود عبدالستار ومحمد متولي ومحمد جبران وبطاقة في المصارعة النسائية عن طريق اللاعبة ندى مدني.

بجانب 4 بطاقات في المصارعة الحرة عن طريق كل من: جمال عبدالناصر وعمرو حسين و مصطفى علي وضياء الدين كمال

وتأهل البطل عبداللطيف منيع لباريس بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم اللي أقيمت في صربيا.