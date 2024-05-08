ابو العلا والديب وسلامة يبدأون مشوار بطولة الاردن الدولية المفتوحة غدا

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ ثلاثى منتخب مصر لناشئى الجولف محمد ابو العلا ومحمد الديب وعلى الدين سلامة مشوارهم فى منافسات بطولة الاردن الدولية المفتوحة للجولف غدا الخميس والتى تنطلق بملعب جولف ايلة بمدينة العقبة الاردنية .

وتشهد بطولة الاردن الدولية منافسات الرجال والناشئين والسيدات بمشاركة 19 دولة هى مصر والسعودية ولبنان ولاتفيا وقطر وصربيا والبحرين وتونس وامريكا وبريطانيا وايرلندا وجنوب افريقيا والصين والامارات والعراق وفلسطين وكينيا والصين بالاضافة الى الاردن البلد المضيف .

وقام لاعبو مصر باداء المران الاخير لهم على ملعب ايلة وذلك من اجل التعرف على مسافات الملعب ونقاط البداية لكل حفرة وصعوباته الطبيعية امثال سرعة الرياح والاشجار ودرجة الحرارة اثناء توقيت اللعب والصناعية امثال بحيرات المياه والحفر الرملية .

واستمر مران الثلاثى المصرى محمد ابو العلا ومحمد الديب وعلى الدين سلامة لاكثر من ثلاث ساعات متواصلة بدأ بالتسخين فى منطقة الدريفينج رينج المخصصة للتدريب على الضربات الطويلة ثم المنطقة الخضراء المخصصة للضربات القصيرة واسقاط الكرة فى الحفرة .

واتجه اللاعبون بعدها الى الملعب للتدريب على ال 18 حفرة وتوجيه الضربات نحو الممرات بعيدا عن مناطق الصعوبات المتواجدة سواء على الجانبين او فى الداخل حفر الرمال والبحيرات وركزوا ايضا على الضربات القصيرة فى المنطقة الخضراء والتى يتواجد بها اماكن اسقاط الكرة لكل حفرة .

ويسعى لاعبو مصر محمد ابو العلا ومحمد الديب وعلى الدين سلامة الى تقديم مستوى متميز فى البطولة وتحقيق نتائج جيدة امام المنافسين الاخرين .