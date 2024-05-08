خبير لوائح يفاجئ الاهلي بعد جدل المشاركات الأفريقية

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن مفاجأة لفريق الاهلي بخصوص المشاركة الأفريقية خلال الموسم المقبل، بعد الأزمة التي أثيرت خلال الساعات القلية الماضية.

وكان ناديي إنبي والمصري البورسعيدي، قد أصدرا بيانات أمس الثلاثاء بخصوص المطالبة بالمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«‏الفصل الرابع المادة 12 من لائحة دوري أبطال أفريقيا الفائز بدوري أبطال أفريقيا، يجب أن يشارك في النسخة التالية من دوري أبطال أفريقيا».

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وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أكدت، أن الاتحاد الأفريقي هو من سيحدد الفرق التي ستشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل سواء الكونفدرالية أو دوري الأبطال.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً على ملعب رادس بينما تقام مباراة الإياب يوم 25 في ذات الشهر على ملعب «القاهرة الدولي».