غزل المحلة يعود إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على بروكسي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد في العودة مجددًا إلى الدوريالمصري الممتاز في نسخته المقبلة، بعد الفوز على بروكسي.

واستطاع فريق نادي غزل المحلة الفوز على نظيره بروكسى بثلاثية مُقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأربعاء.

وسجل أهداف الفريق المحلاوي، كل من، عبد الرحيم عموري بالدقيقة 11، و محمد جابر من ركلة جزاء بالدقيقة 43، بالإضافة إلى بده يحيى بالدقيقة 86.

اقرأ أيضا.. حقيقة تدخل وزير الرياضة لإنهاء أزمة الشحات والشيبي

فيما سجل هدف بروكسي الوحيد اللاعب محمد صبري في الدقيقة 27 من المباراة.

وكان فريق المحلة قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي ولم يستمر سوى موسمًا واحدًا حتى عاد من جديد لدوري الأضواء.

وارتفع رصيد غزل المحلة إلى 53 نقطة، فيما تجمد رصيد بروكسي عند 37 نقطة، ليصعد زعيم الفلاحين رفقة بتروجت إلى الدوري الممتاز.

وفى الجولة ذاتها فقد اكتفى فريق حرس الحدود بالتعادل السلبى أمام القناة محتلا المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 49 نقطة منتظرا الدورة الرباعية المؤهلة صاحب المركز الأول لـ الدوري المصري.