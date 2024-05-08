عمالقة الدوري الإنجليزي تتنافس على ضم موهبة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، إلى أن عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، تتنافس من أجل ضم المهاجم البرازيلي فيتور روكي لاعب برشلونة.

وخاض فيتور روكي، هذا الموسم مع برشلونة، 14 مباراة منذ انضمامه في يناير بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل هدفين.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن نادي برشلونة تلقى العديد من العروض للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المهاجم البرازيلي، فيتور روكي، في الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي ومانشستر يونايتد، يسعيان للتعاقد مع المهاجم الشاب البرازيلي في الموسم المقبل، سواء بانتقال دائم أو على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة “آس”، إلى أن وكيل أعمال فيتور روكي، سيجتمع قريبًا مع المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو، في الأسابيع القادمة لحسم مستقبل اللاعب وموقفه من خطط برشلونة في الموسم الجديد.