الزمالك يستعيد لاعبًا جديدًا قبل مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاعبًا جديدًا قبل مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في المقرر لها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب بركان البلدي.

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وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، انتظام محمد أشرف “روقا” لاعب الوسط، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

وأشار إلى أن نجم الأبيض انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، لمعاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأوضح موقع الزمالك الرسمي، أن “روقا” شارك في الجزء البدني والتأهيلي بشكل كامل، بجانب المشاركة في جزء من الفقرة الخططية والفنية، وفقا للبرنامج المخصص له.

وسيقام لقاء العودة بين فريق الأبيض ونظيره المغربي في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.