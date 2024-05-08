"بعد غياب موسم".. غزل المحلة يعود إلى الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق الفوز على حساب نظيره بروكسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الأخيرة بدوري المحترفين المؤهل للدوري المصري الممتاز.

وسجل ثلاثية غزل المحلة في اللقاء كلا من، عبد الرحيم عموري في الدقيقة 11، ومحمد جابر في الدقيقة 43، قبل أن يضيف اللاعب عبده يحيى الهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وأحرز هدف بروكسي الوحيد في اللقاء اللاعب محمد صبري، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع فريق غزل المحلة رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثاني بدوري المحترفين المصري، ليضمن الصعود بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.