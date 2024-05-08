شكرا لقرائتكم خبر 747 متقدما يشاركون في دورة الحكام المستجدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، دورة الحكام المستجدين في جميع مناطق المناطق، شملت 17 مدينة ومحافظة، بهدف تدعيم المسابقات السعودية بطواقم تحكيم ناشئة، تسهم في تغطية هيكلة المسابقات المحلية الجديدة، بعد إعلان مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية في يوليو 2023.

وكانت لجنة الحكام فتحت المجال في فبراير 2023، للراغبين في التقديم على دورة الحكام المستجدين، وفق 4 شروط: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما بالتاريخ الميلادي، وأن يكون لائقا طبيا، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية أو طالبا بها كحد أدنى. إذ أجرت اللجنة عملية الفرز والمقابلات لأكثر من 16 ألف متقدم، وتم قبول 747 متقدما قبولا مبدئيا، إلى حين اجتياز الدورة التأسيسية.

وسينضم المتقدمون للدورة التأسيسية التي انطلقت الاثنين، وانتهت أمس، على أن ينضم مجتازو الدورة التأسيسية إلى دورات اللجان الفرعية، وبعد الاجتياز يشاركون في دورات الواعدين، ثم تبدأ المشاركة تدريجيا في مسابقات الفئات السنية.