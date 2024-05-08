أرقام محرز لا تطرب جمهور الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت منصة «سوفا سكور» العالمية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «X» (تويتر سابقا)، الضوء على ما قدمه رياض محرز حتى الآن، في تجربته الجديدة بالدوري السعودي، بلغة الأرقام والإحصائيات الدقيقة.

وتشير أرقام محرز مع الأهلي إلى أنه الأفضل في النادي بين زملائه الآخرين وحتى من بين أبرز نجوم الدوري السعودي ككل، بالرغم من الانتقادات الموجهة إليه، حيث يعد ثاني أفضل هداف في النادي (10 أهداف) بعد فراس البريكان (16 هدفا)، كما يعد أفضل ممرر بـ11 تمريرة حاسمة، وبالتالي فهو ثاني الأكثر مساهمة في الأهداف بـ(21 هدفًا).

و تم استقدام العديد من اللاعبين من نجوم العالم، للدوري السعودي في صورة رياض محرز والإيفواري فرانك كيسي والبرازيلي روبرتو فيرمينو وآخرين.

ولكون محرز يعتبر النجم الأول في الأهلي بعد التحاقه بالنادي وهو متوج بالثلاثية مع ناديه السابق مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا)، فإن جماهير «الراقي» كانت تنتظر منه الكثير، وأن تكون أرقام محرز مع الأهلي أفضل بكثير من التي تم تحقيقها حاليا.

وما أثار استياء جماهير الأهلي أكثر حول رياض، هو ظهوره بوجه باهت في المباريات الكبيرة بالدوري السعودي، وعدم ترك بصمته أمام فرق مثل النصر والهلال والشباب، ولهذا فهي حملته المسؤولية أكثر بشأن نتائج النادي هذا الموسم والتي لم تكن في مستوى تطلعاتهم.