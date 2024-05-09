طارق السيد: ثقتي كبيرة في لاعبي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يثق في قدرة نجوم الزمالك على الظهور بقوة أمام نهضة بركان المغربي، مشيرًا إلى أنه لابد أن يحقق الفريق الأبيض نتيجة جيدة، ووضع المنافس تحت ضغط في لقاء الإياب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك عليه الاستفادة من مواجهة صنداونز في 2016، وسبق ولعبت نهائي 2002 أمام الرجاء المغربي وخرجنا بتعادل ثمين رغم الأجواء الصعبة هناك في المغرب، وفزنا بهدف نظيف سجله تامر عبدالحميد، وكان لدينا جهاز فني ذكي بقيادة كابرال، ولعبنا بـ6 لاعبين في الدفاع وثلاثة في الوسط ومهاجم واحد".

وأضاف: "لابد أن يسعى لاعبو الزمالك لتحقيق الفوز ذهابًا، والفريق قادر على الخروج بنتيجة جيدة في المغرب، وعليهم القتال طوال الـ90 دقيقة لعدم استقبال الأهداف والدفاع بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة جوميز".

وواصل: "نهائي الكونفدرالية يحتاج للهدوء وقراءة الملعب جيدًا، مثلما فعل الزمالك في 2002، لابد أن يعيش اللاعبون أجواء لقاء نهضة بركان ويشاهدون مباريات كثيرة للفريق ومعرفة إمكانيات اللاعبين".

وأكد: "ثقتي كبيرة في لاعبي الزمالك من أجل تحقيق نتيجة جيدة في الذهاب، وإسعاد الجماهير البيضاء".