ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا وغاليا على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم بايرن ميونخ بالهدف الأول عن طريق اللاعب فرانكو ديفيز في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وسجل الهدف اللاعب خوسيلو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.

سيطر لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب واهدروا أكثر من فرصة كان اخطرها تسديدة فينيسيو جونيو التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 14 من عمر اللقا ليستمر التعادل السلبي بين الفريقي.

وشهدت الدقيقة 40 فرصة أخرى خطيرة لريال مدريد مرت من أمام مرمى نوير إلى ركلة ركنية.

واعتمد بايرن ميونخ على الدفاع ونجح في التصدي لهجمات بايرن وهدد مرمى أصحاب الأرض بأكثر من هجمة مرتدة لم تسفر عن اهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

ومع بداية الشوط الثاني دخل فريق بايرن ميونخ في أجواء اللقاء وتبادل الهجمات مع أصحاب الأرض واهدر عديد من الفرص، قبل انةيستعيد ريال مدريد زمام الأمور ويهدد مرمى الضيوف بالطريق فرص اللقاء في الدقيقة 55 بتسديدة رودريجو من تمريرة سحرية من فينيسيوس جونيور تمر بجوار القائم.

ويسدد فيني صاروخية في الدقيقة 60 يخرجها حارس بايرن نوير ببراعة إلى ركلة ركنية .

وبدأ فريق ريال مدريد الإسباني مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني بإياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي، روديجير، ناتشو، كارفاخال.

خط الوسط: تشواميني، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كيبا، كورتوا، فاسكيز، ميليتاو، مودريتش، خوسيلو، سيبايوس، فيران جارسيا، ابراهيم دياز، أردا جولر، كامافينجا.

بينما بدأ فريق بايرن ميونخ الألماني مباراته أمام ريال مدريد الإسباني بإياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بتشكيل يضم كل من: ويمثل الفريق الألماني في المباراة كل من .

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميش، دي ليخت، داير، مزراوي.

خط الوسط: بافلوفيتش، لايمر، ساني، موسيالا، جنابري.

خط الهجوم: هاري كين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: بيريتز، أورليش، أوباميكانو، كيم مين جاي، جوريتسكا، تشوبو موتينج، بريان سرقسطة، ديفيز، مولر، تل.

كانت مواجهة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بألمانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بهذه النتيجة تأهل فريق ريال مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند في نهائي البطولة بعدما تأهل الأخير على حساب باريس سان جيرمان بالفوز بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بعدما سجل هدفا نظيفا في كل لقاء.