إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الداخلية غدا لحساب منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز .

قائمة الفريق جاءت على النحو التالي ...

حارس مرمى .. أحمد عادل ،محمد فوزي ،كمال السيد

الدفاع .. محمد عمار ،حاتم سكر ،حمدي النقاز ،عبد الكريم مصطفى ،محمد دسوقي ،عصام صبحي.

الوسط .. عماد حمدي ،هشام محمد ،عمر الساعي ،بشار أشرف ،محمد مخلوف ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عبد الرحمن مجدي ،مروان حمدي ،على الملواني ،ايريك تراوري.

الهجوم .. نادر فرج ،باسم مرسي.

وعلى جانب اخر، كلف مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ، أبو طالب العيسوي نجم الإسماعيلي السابق بالسفر إلى كوت ديفوار، لبدء رحلة كشافية لانتقاء اللاعبين الموهوبين فى مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.

وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى اكتشاف المواهب بالقارة السمراء، للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.

ويحضر أبو طالب، أثناء وجوده في كوت ديفوار، دورة للأكاديميات يشارك بها عدة أندية إفريقية ويتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.