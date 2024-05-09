محمد صلاح: لقب الكونفدرالية سوف يحسم في الذهاب والضغوط كبيرة على نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض يعلموا صعوبة مواجهة نهضة بركان المغربي وأن يبتعدوا عن الاستفزازات ويكونوا في حالة تركيز، مشيرا إلى أنه لابد من الاستقرار على تشكيلة الفريق من القاهرة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "غياب مصطفى شلبي عن النهائي، من الممكن الاعتماد على إبراهيما نداي في لقاء نهضة بركان، ولاعبو الزمالك يدركوا أنهم نادٍ بطولات، لأنه لن يتم التسامح مع أي خسارة، في ظل توفير كل الامكانيات من أجل التتويج".

وأضاف: "اعتقد أن اللقب سوف يحسم ذهابًا في المغرب، موضوع الخسارة بهدف غير مقبول، هذه الأمور تغيرت والجميع أصبح يبحث عن المكسب داخل وخارج ملعبه، ولابد أن يبتعد جوميز عن التأليف، وتجربة الدفع بـ سامسون نجحت في لقاء دريمز، لكن لقاء نهضة بركان سيكون مختلف".

وواصل: "يجب أن يتم الدفع بـ3 لاعبين في خط الوسط، مع الاعتماد على زيزو في اليمين وناصر منسي ونداي في غياب مصطفى شلبي، ولابد من تفادي الركلات الثابتة بالقرب من المنطقة في ظل تميز نهضة بركان بالتعامل مع الكرات العرضية".

وأشار إلى أن الضغوط ستكون كبيرة جدًا على نهضة بركان في ملعبه ووسط جماهيره، والزمالك قادر على الخروج بنتيجة جيدة.

وختم حديثه أنه يتمنى ظهور اللاعبين بمستوى جيد في لقاء الذهاب، وأن يخرج الزمالك بنتيجة الفوز من ملعب نهضة بركان.